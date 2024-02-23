أسعار السكر والزيت في معارض أهلا رمضان بمحافظة كفر الشيخ

حدّدت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسعار السكر والزيت في معارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ التي اُفتتحت حتى الآن بمراكز ومدن «كفر الشيخ، وبيلا، وقلّين، وفوّه»، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لما حدّدته المديرية، فإنّ أسعار السكر والزيت في معارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

أسعار السكر والزيت في معارض أهلًا رمضان

- سعر كيلو السكر 27 جنيهًا.

- لتر زيت شطارة 90 جنيهًا.

- 3 لتر زيت عافية عباد الشمس 270 جنيهًا.

- 3 لتر زيت عافية بلاس 295 جنيهًا.

- لتر زيت ثمرات 85 جنيهًا.

- لتر زيت مقلية 58 جنيهًا.

افتتاح معارض أخرى

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسعار السكر والزيت في معارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ، أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بـ30%، إذ تقدم تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية، ومنها السكر والزيت، مشيرًا إلى أنّ الكميات كافية ومتوافرة طوال فترة الانعقاد، لافتًا إلى أنه جارِ افتتاح معارض أخرى في «دسوق، ومطوبس، وسيدي سالم، والرياض، وسيدي غازي، والحامول، وبلطيم، وبرج البرلس، ومسير».