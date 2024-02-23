مبارزة كوميدية بين «نفادي» و«العترة» بكواليس الكبير أوي.. مين بيسد في الخناقات؟

علاقة كوميدية جمعت بين نفادي صديق الكبير والعترة ابن الأخير، بدأت في أحداث مسلسل الكبير أوي 7، واستمرت خلال الكبير أوي 8، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ومع مواصلة تصوير حلقات المسلسل، ظهر الفنان مصطفى غريب «العترة» والفنان حاتم صلاح «نفادي»، عبر قناة «ON» في مبارزة كوميدية بكواليس تصوير الموسم الجديد من المسلسل، وكشفا تفاصيل كوميدية عن خلافاتهما بالحلقات.

العترة ونفادي في مباراة كوميدية

في مقطع فيديو قصير جمع بين نفادي والعترة ابن الكبير الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير 8، خلال المبارزة كوميدية بينهما، تحدث مصطفى غريب وحاتم صلاح عن كواليس علاقتهما بعد التصوير، إذ قال الأول: «آخرنا شهرين تصوير، وكل واحد في حالة»، وفي سؤال آخر عن كيف يصبح الإنسان كبيرًا بين أصدقائه والوسط المحيط به، قال العترة: «من ساعة ما اشتغل بيقعد على القهوة، يعزم صحابه»

وجاوب حاتم صلاح «نفادي» عن سؤال بشأن الأشياء التي لا يفعلها الكبير: «الحاجة اللي مبيعملهاش الكبير في شلته، أنه يبقى في خناقة ويجري»، وأنه بالنسبة لحياته الشخصية عندما يدخل في عراك مع أحد يتحداهم بالسباب، حتى تنتهي الوصلة بضربه: «بدخل الخناقات شتيمة لحد ما اتضرب».

نفادي يفضل البقاء بعيدًا عن الأطفال

وبسؤاله عن الخلافات في مسلسل الكبير أوي 8، قال «العترة»: «في الخناقة بطول في الكلام وغالبا بتضرب، بس الكبير على طول كبير ومكمل»، وانتهت المبارزة الكوميدية بين العترة ونفادي بالسؤال الموجه لحاتم صلاح، عن ماذا يفعل إذا قابله طفل، ليقول إنه «الكبير»: «عيل صغير جالي قالي اوعى أنا الكبير، مش هعمل حاجة، وعشان الكبير يفضل كبير ميقفش مع العيال».