6 مسلسلات رمضانية تُدخل البهجة على المشاهدين.. أبرزها الكبير أوي 8

حملت بعض الإعلانات الدعائية لمسلسلات رمضان 2024 طابعا كوميديا خفيفا «اللايت كوميدي»، من خلال طرح لقطات طريفة من المسلسلات، حرصًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين في شهر رمضان المبارك، لذا نستعرض في التقرير التالي 6 مسلسلات كوميدية يتم عرضها ضمن السباق الرمضان المقبل.

مسلسل الكبير أوي 8

يأتي مسلسل الكبير أوي 8 على رأس قائمة المسلسلات اللايت كوميدي، وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو التشويقي الخاص بها، استعدادًا للموسم الرمضاني 2024، وتضمن عددا من اللقطات التي أظهرت احتفال المزاريطة بعيد الهالوين، واكتشاف مربوحة أنها حامل لتتطور الأحداث في إطار كوميدي خفيف يرسم البهجة على وجوه المشاهدين، كما يظهر الفنان محمد سلام كمقدم برامج ستاند آب كوميدي.

ويشارك الفنان أحمد مكي بطولة المسلسل، نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل فراولة

وتأتي أحداث مسلسل فراولة في إطار لايت كوميدي، وتقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم من خلال تجسيد دور بنت فقيرة والدها حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، وتسعى خلال تصاعد الأحداث إلى الخروج من حياة الفقر بعملها خبيرة طاقة وقارئة للفنجان حتى تصبح من الأثرياء.

يشارك الفنانة نيللي كريم في البطولة، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، مدنيا سامي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث المسلسل حول علاقة الجد بأحفاده في إطار اجتماعي خفيف، كما يناقش الفجوة الزمنية التي صنعتها وسائل التكنولوجية الحديثة بين الأجيال المختلفة، ويجسد الفنان يحيي الفخراني دور بهجت الأنصاري، وهو يوتيوبر تخطى عامه الـ70، يحاول الوصول إلى قلوب متابعيه على موقع الفيديوهات يوتيوب من خلال تقديم محتوى يسعد به جمهوره.

ويشارك الفنان يحيى الفخراني في البطولة، مجموعة من الفنانين، منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل بابا جه

كما تدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال مناقشة الأزمات العائلية والعلاقة بين الآباء والأبناء، ويجسد الفنان أكرم حسني دور مدير يعمل في أحد الفنادق ويواجه هو وأسرته مشكلات عديدة بسبب تداعيات كورونا.

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، والمسلسل تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

مسلسل صدفة

وجاء مسلسل صدفة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، ضمن قائمة المسلسلات اللايت كوميدي، والذي يدور حول حياة فتاة شعبية تُدعى صدفة، تعمل في إحدى المدارس وتمر بالعديد من الأحداث الكوميدية الطريفة حتى تتشابك الأحداث وتُقابل صاحب سلسلة صالونات لتصفيف الشعر الذي يقوم بدوره خالد الصاوي.

يشارك في بطولة مسلسل صدفة سلوى خطاب، ميار الغيطي، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار اجتماعي لايت حول الشابين «حسن» و«حسين»، وهما شابين في مقتبل العمر يختلفان عن بعضهما تمامًا في الصفات، واللذان يكتشفان خلال أحداث المسلسل أنهما شقيقان، حتى تتصاعد الأحداث في إطار تشويقي.

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومعالجة درامية باهر دويدار، من سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، من إخراج نادين خان.