سفير الاتحاد الأوروبي يزور متحف روميل في ختام جولته بمرسى مطروح

اختتم السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، زيارتهما لمحافظة مطروح التي استغرقت ثلاثة أيام، بزيارة متحف روميل، يرافقهما محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

كان سفير الاتحاد الأوروبي، قد بدأ زيارته لمطروح من 3 أيام، واستقبله خلالها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتناول اللقاء عددًا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمحافظة خاصة في مجال السياحة والزراعة والتنمية في المناطق الصحراوية وحصاد مياه الأمطار.

زيارة واحة سيوة

وزار سفير الاتحاد الأوروبي وحرمه، واحة سيوة، وتفقد خلالها العديد من المواقع والمشروعات ورافقهما محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوه والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز الدميري مدير عام منطقه آثار مطروح وسيوة، وجري استعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، موضحاً محوري البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي، ضمن خطط تطوير واحة سيوة مع الحفاظ علي الطابع البيئي للواحة، وإلقاء الضوء على خطط المحافظة للترويج السياحي للمناطق السياحية والأثرية التي تتفرد بها الواحة، وجهود تطوير قلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كونها أحد المزارات السياحية المهمة.

وتجول «برجر» في مدينة شالي الأثرية واستمع إلى حديث عن أعمال الترميم التي أجريت بها، وزار جبل الدكرور ومعبد التنبؤات وعين كليوباترا، وشاهد الغروب من جزيره فطناس، واستمع لشرح من خالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة، حول تاريخ المعالم الأثرية بالواحة، والتعرف على مختلف عادات وتقاليد أهالي الواحة والمزارع.

إعجاب سفير الاتحاد الأوروبي بالتراث السيوي

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي وحرمه، عن سعادتهما بزيارة واحة سيوة، والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها محافظة مطروح، مثمنًا الاستقبال الحافل، وجهود الدولة المصرية في تنميه وتطوير واحة سيوة، وإعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة.