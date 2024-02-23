استشاري نفسي: الذكاء الاصطناعي «سم جميل».. ويجب متابعة الأطفال وقت استخدامه

قال الدكتور نور أسامة استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك إن الأكاديمية الوطنية للعلوم في أستراليا، ومعهد الصحة النفسية في كندا، وكلية الطب النفسي بأمريكا اجتمعوا على تعريف الذكاء الاصطناعي بـ«السم الجميل»، فعلى الرغم من كونه رائع ويفيد البشرية إلا أنه له أضرارا كثيرة للغاية على الأبناء في حال عدم متابعة الوالدين لهم.

الذكاء الاصطناعي يعلم الأطفال أمورا كثيرة

وأضاف «أسامة»، خلال حوراه لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الذكاء الاصطناعي يعلم الأطفال أنواع الذكاء المختلف، فمثلا لو الطفل يحب اللغة والتأليف وكتابة القصص، هناك أكثر من تطبيق يعلمون الذكاء اللغوي، كما أن هناك تطيبيقات خاصة بالذكاء الحسابي، ويمكن عمل أكثر من مقاس للـIQ test.

قدرات الذكاء الاصطناعي

وتابع أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تشخيص اضطرابات الشخص ويحدد ما إذا كان يريد الانتحار أو معرفة ذلك من خلال استمارات أو مقياس يمكن تقديمه، فضلا عن قدرته على الدعم النفسي لأنواع الصدمات النفسية التي قد تحدث.