إقبال محدود على لجان انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» في مطروح

شهدت انتخابات التجديد النصفي في نقابة المهندسين، هدوءًا في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، اليوم، وأعلن المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والشعب العامة في مختلف التخصصات.

انتخابات نقابة المهندسين

وقال المهندس محمد الرياش رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بمطروح، إنّ الانتخابات بدأت في تمام الساعة العاشرة وتستمر حتى السابعة مساءً، مشيرًا إلى حسم شعب كهرباء ونووي وكيمياء بالتزكية.

شعب المهندسين في الانتخابات

واوضح أنّ انتخابات نقابة المهندسين في محافظة مطروح، تأتي على النحو التالي:

- النقابة فرعية: 2 مدني، و2 ميكانيكا.

-الشعب العامة: مدني 5 فوق السن، و2 تحت السن.

-عمارة: 5 فوق السن، و2 تحت السن.

- كهرباء: 5 فوق السن، و2 تحت السن.

- ميكانيكا: 5 فوق السن، و2 تحت السن.

- تعدين وبترول وفلزات: 3 فوق السن، و2 تحت السن

- الكيمائية والنووية: 3 فوق السن، و2 تحت السن.

- صناعة الغزل والنسيج: 3 فوق السن، و2 تحت السن.