18 متنافسا على 7 مقاعد في انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم

تستعد محافظة الفيوم، لانطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين خلال الشهر الجاري، إذ يتنافس 18 مهندسًا ومهندسة على 7 مقاعد، منقسمين إلى فئتين قائمة وحر، إذ تضم قائمة 7 مرشحين، و6 آخرين في القائمة أخرى، و5 مرشحين حر، حيث من المقرر أن تعقد الانتخابات نهاية شهر فبراير الجاري، في نادي محافظة الفيوم.

ونستعرض تفاصيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والقائمة النهائية للمرشحين، وموعد انتخابات نقابة المهندسين.

موعد انتخابات نقابة المهندسين

وفيما يخص موعد انتخابات نقابة المهندسين، فإنّها من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 24 فبراير الجاري، في مقر نادي محافظة الفيوم.

18 مهندسًا يتنافسون على 7 مقاعد

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات 2024، فإنّه يتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، 18 مهندسًا ومهندسة، منهم 2 مرشحين لشعبة «كهرباء»، و3 مرشحين لشعبة «مدني»، و10 مرشحين لشعبة «ميكانيكا»، و3 مرشحين لشعبة «عمارة».

قائمتان تتنافسان على المقاعد

وحصلت «الوطن» على نسخة من القائمة النهائية للمرشحين التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، إذ تتنافس قائمتان للفوز بالمقاعد في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة الفيوم، وهما «شباب المهندسين» و«معًا للتغيير».

7 مرشحين بقائمة شباب المهندسين

وتضم قائمة «شباب المهندسين» 7 مهندسين ومهندسات وهم: إسلام جيوشي أبو السعود، وزياد أبو الحارث، وتوفيق مختار، ونصر كامل يعقوب، ودينا ناصر الحصري، وفاطمة عبد الفضيل، ومحمد سعيد.

6 مهندسين في قائمة معًا للتغيير

تضم قائمة «معًا للتغيير» 6 مهندسين ومهندسات وهم: ممدوح سيد الشاهد، وسمية سعد جلالة، ومايكل ولعان، وأشرف حسوبة، وهناء منّاع، ومحمد مجدي الجبالي.

5 مرشحين حر

وترشح 5 مهندسين «حر» وهم: أسامة الشريف، ومحمود الخولي، وأحمد مجدي مغيب، ومحمد فتحي الأعصر، وعمرو عثمان.