موعد انتخابات نقابة المهندسين 2024.. شروط وضوابط تصويت الأعضاء

أعلنت نقابة المهندسين موعد انتخابات 2024، ووجهت الدعوة لأعضائها للتصويت يوم الجمعة المقبل، إذ تقام الانتخابات على عدد من المراكز النقابية في المحافظات.

انتخابات نقابة المهندسين 2024

وقالت إن انتخابات نقابة المهندسين 2024 على عدد من المراكز النقابية، سوف تقام يوم الجمعة 23 فبراير من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء، وذلك على المراكز النقابية التالية:

انتخابات المهندسين

وحددت عددا من الضوابط الواجب مراعتها في انتخابات نقابة المهندسين 2024، ومنها:

- إجراء الانتخاب طبقاً لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 م وتعديلاته والنظام الداخلي.

- الحضور شخصي ولا يجوز التوكيل كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنية عضوية النقابة.

- التوجه إلى موظف التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات.

- من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى عام 2022، طبقا للمادة (13) من قانون نقابة المهندسين.