خبير اقتصادي: الدولة وضعت خطة شاملة لتنمية الصعيد وعلاج المشكلات من جذورها

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الخطة الشاملة التي وضعتها الدولة لتنمية الصعيد بشكل عام رتبت فيها الأولويات الاقتصادية، فلم تكن خطة لعمل مصنع أو شركة هنا أو هناك، لكن بدأت بعلاج المشكلة من جذورها.

تعزيز الخدمات الأساسية الخاصة بالمواطن

وخلال مداخلة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف أن الدولة بدأت في إنشاء بعض المشروعات، ووضعت خطة شاملة لتعزيز الخدمات الأساسية الخاصة بالمواطن، سواء من خلال وضع برامج أنشأت خصيصا لتنمية الصعيد التي بدأت في عام 2018 أو بالمبادرات الرئاسية على إقليم الصعيد، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.