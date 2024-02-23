الكشف على 552 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنّ مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقنا

وأضاف في بيان صحفي، أنّ القافلة الطبية، وقعت الكشف الطبي على 552 مواطنًا في 5 تخصصات طبية، بواقع «184 حالة طب أطفال، 195 حالة أمراض باطنة، 47 حالة أمراض نساء وتوليد، 81 حالة أسنان، 45 حالة تنظيم الأسرة»، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لـ71 حالة، و 35 حالة موجات صوتية و5 حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 24 حالة، وتحويل حالتين تتطلبان رعاية أكثر.

عقد ندوة لتوعية الأهالي

‏‪ ومن جهته، قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنّ القافلة الطبية توفر بها صيدلية تحتوي على جميع الأدوية، فضلًا عن تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية