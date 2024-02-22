خبير في تكنولوجيا المعلومات: دخول كابلات الإنترنت لقرى «حياة كريمة» يوفر فرص عمل

قال محمد الحارثي، خبير في تكنولوجيا المعلومات، إن فكرة دخول الألياف الضوئية لقرى «حياة كريمة»، والتي يصل عددها لـ340 قرية، على أعقاب التطوير والتقدم التي تسعى له الدولة دائما، للنهوض بمستوى تكنولوجي يليق بها، يساهم في تقديم خدمات رقمية لملايين المواطنين على مستوى الجمهورية.

الألياف الضوئية تسهل ربط القرى بالمدن والمراكز

وخلال تصريحات لـ«الوطن»، أضاف الحارثي أن دخول الألياف الضوئية «كابلات الفايبر» في مبادرة حياة كريمة، سيساعد كثيرا على ربط القرى بالمراكز الرئيسية، بالإضافة إلى المدن، وهذا سيدفع الكثير من الشباب المبدع المتواجد في تلك القرى على استخدام تكنولوجيا المعلومات وطرح الفرصة لهم لإخراج الابتكارات المدفونة، كما سيوفر لهم الكثير من فرص العمل التي تتيحها شركات الاتصالات بحثا عن الموهوبين.

دخول الألياف الضوئية للقرى

وأضاف: «توافر خدمة الانترنت في المنزل سيسهل العمل عن بعد في تلك القرى التي كانت تفتقره في الأونة الأخيرة، ما كان يكلفهم سابقا المزيد من الوقت المنقضي في المواصلات للوصول إلى العمل، وبدوره ستكون هذه الفكرة داعمة للاقتصاد الرقمي».

الألياف الضوئية تسرع الإنترنت

وعن تأثير الألياف الضوئية في سرعة وصول الانترنت، قال الحارثي إنها وسيلة اتصال سريعة وفعالة لنقل البيانات عبر الإنترنت، تعتمد على استخدام الضوء لنقل الإشارات بدلا من الكهرباء، وتؤثر على سرعة توصيل الإنترنت بسبب سرعة الضوء العالية، وقدرتها على نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعة هائلة.

وأما عن تكلفة هذه الفكرة في التنفيذ، أشار خبير الاتصالات، إلى أن الدولة تنفق الكثير من أجل توصيل الإنترنت عبر الألياف الضوئية، وسيحول القرى من العزلة الشديدة وعدم القدرة على العمل من بعد إلى أخرى قادرة على القيام بجميع الأعمال التي أساسها الإنترنت من تسويق وأخرى.