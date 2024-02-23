ضبط عاطل متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيا، وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

وتمكن المتهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

واستولى المتهم على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 560 ألف جنيه، وضبط بحوزته 2 بطاقة ائتمان - سيارة - 10 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض - سماعات هواتف محمولة - 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيا، تبين احتوائهم على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.