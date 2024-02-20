ضبط سائق بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض المواطنين

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنّهم موظفي خدمة العملاء في البنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

وأوضحت الوزارة أنّ المتهمين استولوا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدموها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني إضافة إلى طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي الجريمة.