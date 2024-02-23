توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي وميدياما الغاني.. الدفاع الأحمر في خطر

على «ملعب بابا يارا» بمدينة كوماسي الغانية، يواجه نادي الأهلي في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره ميدياما الغاني، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومع ترقب جماهير الساحرة المستديرة هذه المباراة فوز المارد الأحمر، تحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» عن توقعات الأبراج للاعبين ومدى تألقهم اليوم.

توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وبحسب التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وميدياما الغاني يقود مصطفى شوبير حراسة المرمى، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ لاعب الأهلي المولود في 17 مارس، أن يتمتع بنشاط ويقظة: «مصطفي شوبير ، 17 مارس هو برج الحوت، الشمس في برجه عطارد كمان دخل برجه عنده نشاط ويقظة ولياقة لحد ما».

وبالنسبة لبرج الدلو الذي يجمع محمد هاني، ياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم في خط دفاع الأهلي، حذرتهم عبير فؤاد من الإصابات وعدم التركيز واتضاح الرؤية: «محمد هاني برج الدلو القمر في مواجهته ياخد باله عشان ميبقاش مشتت، ويضاعف تركيزة مع ذلك عنده إصرار يوصل لأهدافه بسبب وجود المريخ، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم دلو يضاعفوا تركيزهم.. يخلوا بالهم من صحتههم ومشتتين عرضة يقعوا يتخبطوا، أكرم توفيق كمان برج العقرب والقمر معاكس لحظة لازم يخلي باله».

توقعات نجم المباراة والأوفر حظا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: «أتوقع نجم المباراة هيكون عمرو السولية، وهو مواليد 2 أبريل برج الحمل برج ناري، عند نشاط وطاقة يحقق أهداف وتعامل حلو مع زمايله على أرض الملعب؛ وطاقة بدنية هائلة ممكن يكون نجم المباراة بس مهم ياخد باله من الإصابات».

توقعات علي معلول

أما علي معلول لاعب خط دفاع الأهلي امام ميدياما الغاني، فقالت عبير فؤاد إنه الجدي ويتمتع بحظ جيد: «عنده الشمس وعطارد في منزل العلاقات سرعة بديهة ويقظة ذهنية يحسن التصرف نركيز وطاقة بدنية، وإمام عاشور كمان من الناس اللي حظها حلو النهاردة لأنه برج الحوت، الشمس وعطارد بيدوا طاقة بدنية وسرعة بديهة وحسن التصرف وسرعة في الحركة».

ووجهت «فؤاد» نصيحة شاملة لـ الأهلي قائلة:«كلهم يتحدوا لازم، أغلبهم معرضين للإصابة لازم يخلو بالهم على نفسهم».