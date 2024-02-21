قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد

حالة من الترقب يعيشها جمهور المارد الأحمر، قبل أن يحل الفريق ضيفا على نظيره ميدياما الغاني، مساء يوم الجمعة المقبل، إذ تتقارب الفرق الـ4 بالبطولة بها في عدد النقاط، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

ويرغب الجمهور في معرفة القنوات المجانية الناقلة للمباراة، لمشاهدة أجواء المباراة، والاستمتاع بـ90 دقيقة مع الساحرة المستديرة.

قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وميدياما

ومن المقرر أن تنقل قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي النايل سات، مباراة الأهلي وميدياما المقبلة.

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تردد القناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما

- افتح الإعدادات في البداية.

- قك باختيار كلمة Installation (تثبيت).

- اختار القمر Nilesat /Arabsat.

- ادخل تردد القناة الجزائرية الأرضية، وهو 11680.

- اختر التردد الأفقي H، ثم معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق، ثم انتظر قليلًا، واضغط على كلمة Save (حفظ).

- عقب إدخال التردد، قم بوضع كود القناة، في خانة تسمى (Biss)، هو1100001100000000.