توافد مهندسي بورسعيد على لجان انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببورسعيد، اليوم الجمعة، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين بالمحافظة، والمهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات، توافد 150 ناخبا خلال الساعات الأولى من بدء التصويت.

التنافس على 7 مقاعد

وأعلن رئيس اللجنة أن 19 مرشحا في انتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد، تقدموا للانتخابات، مقسمين إلى 8 لـ«المدني» و4 لـ«الكهرباء» و7 لـ«الميكانيكا»، يتنافسون على 7 مقاعد، وهي «مقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكا، 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني»، موضحا أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ببورسعيد 11500 ناخب.

ودعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية ببورسعيد، كل المهندسين بالمحافظة للمشاركة في الانتخابات اليوم، والتي بدأت 10 صباحا وتستمر حتى 7 مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

قائمة المرشحين في بورسعيد

وأعلنت اللجنة قوائم المرشحين لانتخابات المهندسين ببورسعيد، حيث يتنافس كل من المهندس خالد عرفة علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط، والمهندس مينا مجدي راغب، والمهندسة هبة محمد السيد عبده حمودة، على مقعد شعبة الكهرباء.

ويتنافس كل من المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا إبراهيم الدسوقي الغندور، والمهندس طه عمر علي عبد الله، والمهندسة سحر محمد السيد عبد الرحمن، والمهندسة ميرنا محمد إبراهيم فرج، والمهندس محمد محمد محسن عياد، على مقعد شعبة الميكانيكا.

ويتنافس 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدني وهم المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، والمهندس محمد هشام مصطفى أحمد، والمهندس عبد القادر أحمد البدري.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين على مستوى محافظات الجمهورية، قوائم المرشحين للانتخابات، والتي تضمنت 1008 مرشحين، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.