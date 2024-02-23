رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نقيب المهندسين يدلى بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

كتب:

سهيلة هاني
12:50 م | الجمعة 23 فبراير 2024
نقيب المهندسين يدلي بصوته في انتخابات

نقيب المهندسين يدلي بصوته في انتخابات

أدلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة، صباح اليوم.

ودعا النبرواي جموع مهندسي مصر للمشاركة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم بجميع المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين تُجرى اليوم، من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

اقرأ المزيد:

نقيب المهندسين يدعو الجمعية العمومية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي غدا

نقيب المهندسين: نسعى لتنظيم الانتخابات المقبلة على أفضل وجه

نقيب المهندسين يستقبل رئيس اتحاد النقابات الروسية ووفد الاتحاد الأوروآسيوي

نقيب المهندسين: 3 تيسيرات تنظيمية جديدة للاشتراك في مشروع العلاج

نقيب المهندسين يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

نقيب المهندسين: ندرس إلغاء شرط تحليل المخدرات من الترشح للانتخابات

نقيب المهندسين يعقد لقاء مفتوحا مع الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا غدا
بقلم سهيلة هاني