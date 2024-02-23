نقيب المهندسين يدلى بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة

أدلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة، صباح اليوم.

ودعا النبرواي جموع مهندسي مصر للمشاركة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم بجميع المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين تُجرى اليوم، من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.