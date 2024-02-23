توقف التصويت في انتخابات المهندسين لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، تعليق التصويت داخل اللجان الانتخابية، من الساعة الثانية عشرة، وحتى الواحدة ظهرًا لأداء صلاة الجمعة، وفقا للضوابط التي حددها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وانطلق اليوم مارثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، وذلك بعد دعوة طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتجري الانتخابات على 7 شعب هندسية، وفي عدد من المراكز النقابية، في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ضوابط منظمة لإجراء الانتخابات

وحددت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 عددا من الضوابط المنظمة لإجراء الانتخابات أبرزها حظر الدعاية داخل اللجان الانتخابية، والتأكيد على تسليم البرينت الورقي، واستخدام الحبر الفسفوري، الحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي.