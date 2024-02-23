«انتخابات المهندسين»: التدفق في تزايد منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت

قال نادر شمس، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، إن العملية الانتخابية تسير وفق الإجراءات المنظمة بصورة طبيعية وبشكل مشرف، إذ وصلت الأعداد في الساعة الأولى إلى 2000 صوت داخل اللجان الانتخابية، ما يعكس الوعي لدى المهندسين بأهمية هذه المرحلة.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التدفق في تزايد منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتخطت الأعداد حتى الآن الـ2000 صوت، ومن المتوقع أن تتزايد الأعداد بعد الصلاة، لكن حتى الآن العدد الذي وصلنا له يعتبر جيد جدا.

اللجنة العليا للانتخابات

وأكد أنه جرى توفير خزنة للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية غير مسددين الاشتراكات لآخر عام مالي، بحيث أنه يستطيع التسديد وأخذ إيصال التسجيل، ويقوم بالتصويت، مؤكدا أن اللجنة لم ترصد أي مشكلات حتى الآن، كما أن القوائم تسير جميعها بصورة متقاربة جدا، وستظهر الفروق بشكل أكبر بعد الساعة الثالثة عصرا.