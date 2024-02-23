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القبض على 5 تجار مخدرات في القاهرة

كتب:

 محمد بركات 
01:19 م | الجمعة 23 فبراير 2024
صورة أرشيفية - الحشيش

صورة أرشيفية - الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين في الساحل وبحوزتهما 10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وفرد خرطوش.

كما جرى ضبط عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية في مدينة نصر وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدري الحشيش والبودر - عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين).  

وضبطت سيدة في السلام أول وبحوزتها (9 كيلوجرامات من مخدر الحشيش المخدر).

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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