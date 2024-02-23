انخفاض أسعار الذهب في الأسواق.. وتوقعات بتراجع عيار 21 إلى 3300 جنيه

شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاضا كبيرا خلال جلسة الأمس، وذلك في ظل تراجع الطلب على الذهب واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى تصريحات رئاسة الوزراء المصرية بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واقتراب التوقيع على صفقة استثمارية كبرى، ليفتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3430 جنيه للجرام، حتى تداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير.

انخفاض أسعار الذهب عند 3430 جنيه للجرام عيار 21

انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 70 جنيها، إذ أغلق عند المستوى 3430 جنيها للجرام عيار 21، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3500 جنيه للجرام، وخلال جلسة الأمس وسع الذهب من انخفاضه ليسجل أدنى مستوى عند 3390 جنيها للجرام ولكنه تعافى من هذا المستوى وأغلق فوق المستوى 3400 جنيه للجرام، ولكن تظل هناك ضغوط سلبية على السعر قد تعيده إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.

الضعف الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل انخفاض الطلب المحلي قبل شهر رمضان على المعدن النفيس، في الوقت الذي يشهد فيه الدولار استقرارا في السوق الموازي بشكل دفع معه الذهب إلى التراجع.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء المصري يوم أمس عن صفقة استثمارية كبرى مرتقبة ستدر موارد دولارية ضخمة بما سيساعد الحكومة على ضبط سعر الصرف، وقد وافقت الحكومة على هذه الصفقة التي سيجرى الإعلان عن تفاصيلها بعد توقيع الاتفاقيات، كما تعمل الحكومة حاليا على إنهاء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول حزمة سياسات شاملة، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاءت تلك العوامل مساعدة لانخفاض أسعار الذهب المحلي، حتى فقد 150 جنيها للجرام خلال اليومين الماضيين، ولكن حتى الآن لم يحدث تغير ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وهو الذي يعد المحدد الرئيسي لتسعير الذهب.

سعر الذهب محليا

استكمل انخفاض يوم أمس ليسجل أدنى مستوى عند 3390 جنيه للجرام عيار 21 قبل أن يعود إلى التعافي والاغلاق فوق المستوى 3400 جنيه للجرام، ولكن يظل الضغط السلبي هو المسيطر على أداء الذهب المحلي حالياً.

قد نرى المزيد من التراجع في مستويات أسعار الذهب حتى المستوى 3300 جنيه للجرام الذي يبقى هو الدعم الأساسي الآن مقابل السعر وكسر هذا المستوى بنجاح من شأنه أن يعيد سعر الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون