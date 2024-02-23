سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بعد التراجع الكبير بسبب «الصفقة الاستثمارية»

استقرت أسعار الذهب اليوم، على نفس مستوى الانخفاض الكبير الذي شهدته أمس، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر، عقب إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر عن طريق شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 23-2-2024 في محال الصاغة، حسب آخر تحديث أوضحته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، 3897 جنيهاً، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، 3410 جنيهات، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الجمعة، 2922 جنيهاً، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، 2279 جنيهاً، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، 27280 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.