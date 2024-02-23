انخفاض أسعار الجنيه الذهب في محال الصاغة.. تراجع 880 جنيها في 24 ساعة

شهدت أسعار الجنيه الذهب حالة من التراجع الكبير خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية، والذي كان انخفاضه مرهونا بإعلان الحكومة المصرية عن صفقة الاستثمار الكبرى.

وجاءت قيمة التراجع في سعر الجنيه الذهب بنحو 880 جنيه، إذ سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 27 ألفا و600 جنيه، مقابل 28 ألفا و480 جنيه أمس، وفقا للأسعار المعلنة عبرالصفحة الرسمية للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وقال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعتبر أنسب وقت للشراء، وخاصة أن الفترة الحالية تشهد تراجعا كبيرا في أسعار المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 23-2-2024، نحو 3897 جنيه، دون إضافة مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار21 نحو 3410 جنيه، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024، نحو 2922 جنيه، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2279 جنيه، قبل إضافة المصنعية أو الضريبة.

وجاء تراجع أسعار الذهب تزامنا مع إعلان مجلس الوزراء لصفقة الاستثمار المباشر، والتي تعد فرصة لتوفير العملة الصعبة ووجود تدفقات دولارية في الخزانة المصرية الأمر الذي ينعكس على تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما يسهم في تراجع العديد من الأسعار ومنها أسعار الذهب في الأسواق.