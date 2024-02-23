عاجل.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. نزل 150 جنيه خلال 24 ساعة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا كبيرًا خلال 24 ساعة فقط، إذ خسر 150 جنيهًا ليصل إلى 3410 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الجرام 3560 جنيهًا، أمس، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب.

وحدث التراجع الكبير في سعر جرام الذهب بخسارة كبيرة لتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، ووجود صفقة كبرى للحكومة من خلال شراكة استثمارية بواسطة الكيانات الكبرى، في ضوء جهود الحكومة المصرية الحالية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع زيادة الموارد الخاصة بالدولة للنقد الأجنبي، إذ توقع الخبراء الاقتصاديون المزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة بسعر الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، 3897 جنيها، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، 3410 جنيهات، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الجمعة، 2922 جنيها، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، 2279 جنيها، قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، 27 ألفا و289 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.