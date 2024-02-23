تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بسبب انخفاض الدولار في السوق السوداء بعد إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى للاستثمار المباشر، ونتج عن ذلك هبوط في سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 150 جنيهًا في 24 ساعة فقط بحسب الشعبة العامة للذهب.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يجيب الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب عن السؤال المطروح حاليا بعد تراجع أسعار الذهب هل الوقت مناسب للشراء؟ بقوله بداية سعر الدولار في السوق السوداء كبير وقائم على مضاربات وهمية وأن الانخفاض أمر طبيعي بعد صفقة الحكومة للاستثمار المباشر وبالتالي أن تأثر سعر الذهب بانخفاض سعر الدولار طبيعيا أيضا.

وأضاف «شعيب» في حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «من يرغب في شراء الذهب لحفظ الأموال فلا مانع، أما من يرغب في الاستثمار فعليه التوقف عن الشراء والوقت حاليًا ليس مناسبًا، لأن الخام الأصفر سيشهد مزيدًا من التراجع كلما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء».

الشهادات البنكية الافضل حاليا

وتابع «شعيب»: من يرغب في استثمار أمواله عليه بالشهادات البنكية لأن البنوك أتاحت شهادات بقيمة عائد كبير يصل إلى 40% وهذا بمثابة ربح كبير لمن يملك أموالًا وليست لديه القدرة على استثمارها بشكل مباشر.

كانت الحكومة أعلنت عن صفقة كبرى للاستثمار المباشر من خلال شراكة مع كيانات اقتصادية كبرى ما يساهم في تدفق العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.