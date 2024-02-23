أهالي الأقصر يحتفلون بمولد أبو الحجاج اليوم.. «موائد طعام وتحطيب»

يحتفل أهالي مدينة الأقصر اليوم، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، وذلك في مسجده وساحته المشهورة في قلب معبد الأقصر، حيث يتميز المسجد بزخارف ذات طراز فاطمي يجمع بين الحضارة المصرية القديمة والإسلامية.

مولد أبو الحجاج الأقصري

وأكد الشيخ حجاج محمد إمام مسجد أبو الحجاج، أنّ مدينة الأقصر تشهد احتفالات كبيرة في 14 شعبان من كل عام، احتفالًا بمولد القطب الصوفي، من خلال إقامة جلسات القرآن الكريم وليالي الذكر والمديح في الرسول صلى الله عليه وسلم، بمشاركة كبار المنشدين والمداحي، وتشهد الشوارع العديد من مظاهر الاحتفال منها لعبة التحطيب.

مظاهر الاحتفال بمولد أبو الحجاج الأقصري

وأوضح إمام مسجد أبو الحجاج في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الشوارع المحيطة بساحة الجامع، تشهد ما يعرف بتقديم الخدمة للمحتفلين والوافدين من خارج المحافظة، واستقبال الضيوف بتقديم الطعام والشراب إضافة إلى موائد اللحوم ويشارك معظم الأهالي في تلك الخدمة وفقًا لقدراتهم المادية.

وتشهد الأقصر ما يعرف بالدورة، وهي عادة قديمة تتضمن إحضار جمال مجسمة للأماكن الإسلامية مثل الكعبة المشرفة، ويتم التجول بها داخل المدينة الأقصر، ويكون مسجد أبو الحجاج هو نقطة الانطلاق والانتهاء للدورة.