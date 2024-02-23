شيخ الأزهر ينعى هاني الناظر: عاش في خدمة المرضى ومساعدة المحتاجين

نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، الذي وافته المنية أمس الخميس، بعد رحلة قضاها في خدمة المرضى ومساعدة الناس ومد يد العون للمحتاجين.

شيخ الأزهر ينعى هاني الناظر

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، وأصدقائه ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل عمله شفيعا له، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.