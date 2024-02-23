«التضامن»: بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع سجاد يدوي يضم 800 عامل

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وذلك بحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية، ونائب وزير السياحة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الحرفية واليدوية، ومدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ورئيس قطاع إدارة الممتلكات والأصول في كايرو فستيفال سيتي مول.

تفاصيل معرض ديارنا

وتقام النسخة الـ66 للمعرض هذا العام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وبنك الإسكندرية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ويبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتبارا من صباح اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.

3 وراء يتفقدون معرض ديارنا

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، بصحبة الوزراء والحضور على تفقد أروقة المعرض ومنتجات العارضين، وأشادوا بالمنتجات المعروضة وجودة الخامات المستخدمة في المنتجات والخامات البيئية المصنوعة منها، كما أداروا حواراً مع العارضين واستمعوا لآرائهم ومتطلباتهم.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي والمجلس التصديري للحرف اليدوية ومؤسسة النداء، ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مصنع سجاد يدوي يضم 800 عامل وأكثر من 200 نول، مع اعتبار دعم فرص التمكين الاقتصادي للمستفيدين من «تكافل وكرامة» القادرين على العمل لتخريجهم من الدعم إلى الإنتاج.

وتابع الحاضرون خلال احتفالية الافتتاح عروض فنية لفرقة فنون شعبية من محافظة البحر الأحمر باعتبارها أحد ضيوف شرف المعرض في دورته الجديدة، كما جرى عرض أزياء «ديارنا» للملابس التراثية تحتوي على تشكيلة من الملابس الحريمي التقليدية والمعاصرة قام بتصميمها مجموعة من المصممات والمصممين شركاء الوزارة باستخدام أقمشة محلية الصنع وصديقة للبيئة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا» يقام سنويا منذ عام 1964 ويستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، والقيمة لذلك النوع من المعارض هو مزيج من الأهداف الاقتصادية وتعزيز فرص الإنتاج والتسويق وتدوير رأس المال، والأهداف الثقافية في نشر التراث اليدوي الحرفي في مصر كجزء من قوتها الناعمة.

وتحرص هذه النسخة من المعرض منتجات متعلقة بشهر رمضان المبارك، وتنظم خلال فعاليات المعرض عرض أزياء للعبايات الرمضانية، وعروض لعدد من الفرق الموسيقية الشعبية من النوبة والبحر الأحمر.

وأفادت القباج أن معرض «ديارنا» يشهد، لأول مرة، مشاركة وفد من المستثمرين وسيدات الأعمال من عدد من الدول العربية، بجانب مشاركة المجلس التصديري للحرف اليدوية، وتهدف الوزارة إلى تنمية شراكات أعمال متوسعة لإتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية وتعزيز المنتج المصري خارج البلاد. وتشجيعا للدفع الإلكتروني، سيجرى توفير كافة وسائل الدفع للسادة الزوار، مثل ماكينات الصرف الآلي، وخدمات الدفع الفوري، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر ضيفا شرف المعرض

جدير بالذكر أن المعرض يقام على مساحة 3000 متر مربع، ويستضيف 450 من العارضين، والذين يعرضون منتجات أكثر من 4000 فرد يتناوبون على فترتين خلال المعرض. الفترة الأولي تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من 2 إلى 9 مارس، لإتاحة فرصة تسويقية لأكبر عدد ممكن من العارضين.

كما يستضيف المعرض محافظة سيناء والبحر الأحمر ليكونوا ضيف شرف الدورة (66)، وتسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات، بجانب مشاركة عارضين من ضيوف مصر «السودان– سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال» لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.