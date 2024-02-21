الضوابط التنظيمية لانتخابات نقابة المهندسين.. أبرزها تسليم «البرنت الورقي»

أعلن ياسر صقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات نقابة المهندسين الضوابط التنظيمية الخاصة بسير إجراءات انتخابات التجديد النصفي، والتي من المقرر أن تجرى في الجمعة المقبلة، مؤكّدًا ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة قيادة بها الرقم القومي عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور للناخبين وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

الضوابط التنظيمية لانتخابات نقابة المهندسين

وأكّد ضرورة دخول الناخب لجنة الانتخابات بـ«البرنت الورقي» المطبوع من مستخدمي الحاسب الآلي بالنقابة الفرعية ويتسلمه مستشار اللجنة الفرعية ويتحفظ عليه لحين تسليمه لمندوب اللجنة العليا للانتخابات، يحظر السماح بوجود أي دعاية انتخابية داخل اللجان الانتخابية يوم الانتخابات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي، وتأكيد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل اللجان هم المستشارين، وأمناء سر اللجان المكلفين من قبل الهيئة القضائية المشرفة فقط، و المهندس الناخب عند الإدلاء بصوته.

وأشار إلى تأكّيد استخدام الحبر الفوسفوري للمهندسين الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية الفرعية، كما يجب تسليم البرنت الورقي المطبوع الخاص بالناخب بكل لجنة فرعية لمندوبي اللجنة العليا للانتخابات بمحضر تسليم بعد الانتهاء من اليوم الانتخابي.

وتابع: بعد الانتهاء من إجراءات الفرز، يسلم المستشار رئيس اللجنة العامة المستلزمات بطاقات التصويت المستخدمة وغير المستخدمة وكشوف الفرز والرصد ومحاضر الإجراءات وكشوف الحضور أوراق العملية الانتخابية استمارات الانتخاب إلى لجنة الانتخابات الفرعية بمحضر تسليم ليقوم بتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة.

وأكد أنّه يعتمد رئيس النقابة الفرعية محضر الفرز الخاص بتلك النقابة قبل إرساله مع رئيس لجنة الانتخابات الفرعية إلى النقابة العامة لتسليمه شخصيًا إلى الأمين العام ويفض المظروف بمعرفة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة ويحرر بذلك محضر وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة طبقا للمادة 17 من النظام الداخلي لقانون نقابة المهندسين، على أن تصدر لجان الانتخابات الفرعية تصاريح التغطية الإعلامية وتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحسن سير وتنظيم وتيسير العملية الانتخابية.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين إلى أنَّه في حاله حدوث أي أعطال تقنية تعوق تنفيذ اشتراك المهندسين يتمّ استخدام نماذج يدوية مختومة بخاتم النقابة الفرعية وإعطائه نسخة منها تفيد السداد وذلك لعدم إعاقة الإدلاء بصوته ويتم تسجيله بالنظام الإلكتروني فيما بعد.

يحظر على المهندس الناخب الإدلاء بصوته إلا في المقر الانتخابي

كما يحظر على المهندس الناخب الإدلاء بصوته إلا في المقر الانتخابي النقابة الفرعية المسجل بها، والسماح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية وله أن ينيب في حضور إجراءات الاقتراع والفرز وكيلاً عنه ويقتصر دوره على الرقابة والمتابعة دون التدخل في سير العملية الانتخابية وذلك بموجب التفويض الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة ولا يسمح بتواجد المرشح ووكيله في آن واحد.

وأكد أنَّه في جميع الأحوال يرجى الالتزام بتعليمات المستشار ممثل الجهة القضائية ورئيس لجنة التنبيه على وكلاء المرشحين بإثبات تفويضاتهم لدى اللجنة العامة، ولا يعتد بأي مخاطبات غير صادرة من اللجنة العليا ومختومة بخاتمها، كما سيتم تعليق التصويت داخل اللجان الانتخابية اعتبارا من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 1 ظهرًا وذلك بعد التنسيق مع ممثلين الهيئة القضائية بالبقاء داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.