«السياحة»: إقبال أوروبي على الفنادق العائمة في أسوان خلال مارس

أكد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، خيري محمد، أن العديد من وكالات السياحة الأجنبية تواصلت مع الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، لحجز أماكن لسائحيها خلال شهري مارس وإبريل المقبلين، موضحا أن تلك الحجوزات تأتي في إطار رغبة العديد من السياح في قضاء أعياد الإيستر «الربيع» بمدن الصعيد السياحية.

السياح الأوربيين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن غالبية تلك الحجوزات قادمة من الدول الأوربية، ومن دول جنوب شرق أسيا، مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند، موضحا أن الموسم الشتوي الحالي شهد قدوم أعداد جيدة من السياح إلى الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن القطاع السياحي بالصعيد يأمل في زيادة أعداد السياح الوافدين خلال فصل الصيف.

نسب إشغال الفنادق العائمة خلال شهر فبراير

وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال شهر فبراير الجاري، تراوحت ما بين 60 إلى 70%، مشيرا إلى أن السياح الأسبان كانوا أكثر سياح العالم تواجدا بمدن الصعيد السياحية خلال هذا الشهر.