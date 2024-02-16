«تسويق السياحة»: زيادة أعداد السياح الأتراك الوافدين لمصر خلال عام 2024

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية المنوط بها الترويج السياحي للأقصر وأسوان، أن تطور العلاقات المصرية التركية، يصب في صالح كلا البلدين على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع السياحي والذي قد شهدا تطورا مهما في الحركة السياحية الوافدة من تركيا خلال العام الماضي.

نقل سياح عدة دول إلى مصر

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن تطور العلاقات المصرية التركية يصنع فارقا في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق البعيدة، مشيرا إلى شبكة الطيران التركية ممتدة إلى مجموعة من الأسواق البعيدة مثل الصين واليابان والبرازيل وأمريكا، وهي من الأسواق ذات الاهتمام بالسياحة الثقافية والتعاون مع تلك الشبكة سوف يؤدي إلى زيادة حصة مصر من تلك الأسواق وبالتالي زيادة معدل تدفق الحركة السياحية في 2024.

وأضاف في بيان، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التدفقات السياحية من السوق التركية إلى مصر في ضوء زيادة الحركة الجوية الوافدة من تركيا إلى المدن السياحية المصرية، وإمكانية تطوير العمل المشترك بين المقصدين في برامج سياحية مشتركة خاصة وأن المقصدين متكاملين وكلاهما يملك مميزات فريدة من حيث تنوع المنتج السياحي.

ورش عمل مشتركة

ودعا «عثمان» القطاع الخاص السياحي في كلا البلدين إلى عقد ورش عمل مشتركة لوضع رؤية للبرامج السياحية المشتركة وملف الاستثمار في تشييد الفنادق خاصة في صعيد مصر.

ولفت إلى ضرورة تنظيم حملات ترويجية مشتركة في السوق التركي لجذب المزيد من التدفقات والتي شهدت زيادة تقدر بنحو 30 % خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وفقا لإحصائيات وزارة السياحة والاثار، مما يعني أن السوق التركية يمكن جذب المزيد منها وفقا لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بينهما.

تنظيم معارض أثرية في تركيا

وطالب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بضرورة دراسة تنظيم معارض أثرية مصرية في تركيا تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، بهدف تنشيط الحركة الوافدة من الأسواق البعيدة والتي يزورها سائحو تركيا إضافة إلى جذب السائح التركي إلى مقاصد الحضارة المصرية القديمة في الأقصر وأسوان.