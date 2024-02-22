غرفة السياحة: نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة في أسوان 70% حاليا

كشف خيري محمد حسن، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن أعداد السياح الأجانب والمصريين الذين حضروا اليوم ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بأسوان تراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف سائح، موضحا أن هناك العديد من الأفواج السياحية حضرت خصيصا من القاهرة والأقصر والغردقة وشرم الشيخ لحضور تلك الظاهرة الاستثنائية التي تتكرر مرتين فقط في العام.

تنوع الحركة السياحية الوافدة لأسوان

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة لأسوان خلال شهر فبراير الجاري كانت جيدة، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق أسوان العائمة والثابتة تتراوح حاليا ما بين 65 إلى 70%، موضحا أن ما يميز الحركة السياحية الوافدة لأسوان أنها متنوعة فتأتي من العديد من دول العالم سواء الأوروبية أو الأسيوية أو دول أمريكا اللاتينية.

أسعار البرامج السياحية دون تغيير

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إلى أن أسعار برامج زيارة الأقصر وأسوان حاليا لم تشهد أية زيادات عن العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى وجود رغبة لدى الفنادق وشركات السياحة بالصعيد لزيادة أعداد السياح الوافدين لها خلال العام الجاري.