فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أبواب الأقصى بعد منعهم من الدخول (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على مصلين بالمسجد الأقصى، ومنعتهم من الدخول لأداء صلاة الجمعة من باب الأسباط، واقتحمت صحن قبة الصخرة، تزامنا مع عرقلتها دخول المصلين إلى الأقصى لأداء الجمعة، وهو ما دفع المواطنين إلى الصلاة أمام أبواب المسجد على مرأى ومسمع من جنود الاحتلال.

عدد قليل من المصلين نجحوا في الوصول إلى الأقصى

أفادت مصادر لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين الذاهبين لأداء صلاة الجمعة، وفتشتهم، ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى، فيما تمكن عدد صغير منهم من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، بسبب القيود والإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال عند بوابته، والاعتداءات والتنكيل بالوافدين، للجمعة العشرين على التوالي.

وقال وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، إن عددا ضئيلا من المصلين فقط تمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة به بسبب تضييقات الاحتلال والحواجز المحيطة في البلدة القديمة في القدس ومحيطها.