أستاذ بجامعة القدس: منع الفلسطينيين من دخول الأقصى في رمضان يوسع دائرة الصراع

قدّم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقترحا لحكومة الاحتلال يقضي بمنع وتقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، حيث قال: «لا يمكن للفلسطينيين أن يقوموا بأداء صلواتهم، واحتفالاتهم، وهناك إسرائيليون محتجزون في غزة».

«الرقب»: بن غفير ما زال مستمرا في نهجه المتطرف

وانتقد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس تصريحات الوزير المتطرف، مشيرًا إلى أنه رغم تحذيرات رئيس الشباك، ورئيسة حزب العمل الذين حذروا من تصرفات بن غفير المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني، إلا أنه ما زال مستمرا في نهجه المتطرف في محاولة منه لاستحضار الصراع الديني.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، أن رئيس الشاباك، والأجهزة الأمنية حذروا من خطورة منع دخول الفلسطينيين للقدس، خصوصا سكان القدس، وفلسطيني الداخل مما قد يفجر الوضع، لا سيما مع قدسية شهر رمضان الخاصة، وتوافد الفلسطينيين للمسجد الأقصى للتعبد.

وأضاف، أنه رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، إلا أن بن غفير لم يبال بها، وضرب بها عرض الحائط، وما زال يصر على تنفيذ تهديداته، وتفجير المنطقة بشكل كامل.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، لتصريحات رئيسة حزب العمل التي قالت فيها إن المنطقة كلها ستنفجر إذا تم منع الفلسطينيين من دخول الأقصى سوف تنفجر الأوضاع في المنطقة ككل، وليس فلسطين فقط، إشارة منها إلى توسع الصراع، وتحولها إلى حرب دينية.

انفجار الوضع في المنطقة يتوقف على قرارات الاحتلال

ولفت «الرقب» إلى أن اقتراح منع الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي قدمه بن غفير لم يتم التصديق عليه رسميا، وأنه ما حدث هو مجرد إبداء رئيس الوزراء موافقة ضمنية فقط.

وأكد، أن انفجار الوضع في المنطقة منوط بقرارات الاحتلال، وسياسته التي تهين الشعب الفلسطيني، لا سيما مع مثل هذا الاقتراح الذي يمس بشكل رئيسي المقدسات الدينية، وهو ما يؤجج الصراع الحالي، ويوسعه لأن العامل الديني دافع مهم جدا قد يشعل حراكا ضد الاحتلال في مختلف المناطق الفلسطينية.

واختتم «الرقب» قائلا «على الاحتلال أن يقرر ما إذا كان يريد أن يوسع دائرة الصراع، أو أن تنتهي الأمور في نطاق محدد».