«القاهرة الإخبارية»: انتهاكات مستمرة لـ«الاحتلال الإسرائيلي» في الضفة وغزة

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة يسودها التوتر، والأوضاع الميدانية والإنسانية بعيدة كليا عما يصفه الاحتلال ومغالطته للأحداث، متذرعا بما فعلته فصائل المقاومة يوم 7 أكتوبر لتبرير الأعمال الوحشية بحق المدنيين في غزة.

وأضافت في تغطية لها من «رام الله»، والمُذاعة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ ما يحدث في الضفة الغربية يفضح الاحتلال الإسرائيلي ويبين كذب ادعاءاته، وما يحدث بالضفة مغاير لإدعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابعت: «وقع اغتيال ممنهج وهجوم على مخيم جنين بـ طائرة مسيرة قصفت مركبة مدنية بها 3 فلسطينيين، ناهيك عن المدنيين الذين كانوا يسيرون في الجوار وأصيبوا، ليستشهد فلسطينيين بجانب إصابة 15 شخص تتفاوت خطورة حالتهم».

وأكدت: «الاعتقال للفلسطينيين صار نهجا سياسيا تتبعه قوات الاحتلال، فمنذ السابع من أكتوبر، وحتى الآن جرى اعتقال 7 آلاف و170 فلسطيني من بينهم نساء وأطفال وشبان مدنيين عزل، كما أُعلن عن استشهاد أسير في سجون الاحتلال وهو من قطاع غزة».