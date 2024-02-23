تفاصيل إنشاء وتطوير مستشفيات لتنمية الساحل الشمالي الغربي بـ537 مليون جنيه

نفذت الدولة مجموعة مشروعات مُهمة وضخمة في القطاع الصحي، لخدمة المخطط الاستراتيجي لمحور الساحل الشمالي الغربي، حيث أكد تقرير حكومي، أن تنمية الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كانت على رأس أولويات الدولة بالتوازي مع التنمية العمرانية، فقد بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية نحو 537 مليون جنيه.

تطوير عدد من المستشفيات

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، إذ جرى الانتهاء من تطوير مستشفيي غرب مدينة مرسى مطروح وهما السلوم وسيدي براني المركزيين، إلى جانب الانتهاء من تجهيز مستشفى مدينة سيدي براني المركزي بالأجهزة والأثاث والمفروشات.

تطوير مستشفى الحمام

وأوضح التقرير أنه جرى تطوير مستشفى الحمام بتكلفة 21 مليون جنيه، وتطوير مستشفى العلمين بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استمرار الدفع بالقوافل الطبية المتحركة التي تضم جميع التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأهالي التجمعات الصحراوية وتقديم الكشوفات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

يأتي ذلك إضافة إلى إنشاء مستشفى النجيلة المركزي عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه، بخلاف تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بإجمالي تكلفة مليوني جنيه، كما جرى تطوير العديد من الوحدات الصحية أبرزها وحدة أطنوح بمدينة مرسى مطروح، ووحدة النجيلة البحرية، ووحدة الزويدة ببراني، ووحدة رأس الحكمة بمرسى مطروح.

خطة محاربة الإدمان

وجرى أيضاً إنشاء بعض الوحدات الجديدة ومنها: وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 في الحمام، وإنشاء مركز طبي سيدي عبدالرحمن الجديد بالعلمين، وفي إطار خطة محاربة الإدمان تم إنشاء مركز «العزيمة» لعلاج الإدمان بمطروح وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظتي مطروح والإسكندرية، ومقام على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية «135 سريرًا - 2 عيادة خارجية» ويستهدف 12 ألف مريض سنويًا، كما يضم ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرأة على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.