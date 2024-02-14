«الصحة»: إدخال عدد من المستشفيات في منظومة التحول الرقمي

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا، للاطلاع على الموقف التنفيذي للربط الإلكتروني، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطبيق التحول الرقمي وميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كل المخاطر.

عرض تقديمي من ممثلي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه اطلع على عرض تقديمي من ممثلي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والذي تضمن تقرير مفصل عن معدلات التنفيذ والإنجاز الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وفقا للخطط الزمنية التي جرى وضعها فيما يتعلق بربط المستشفيات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة وسيارات الإسعاف بالشبكة الوطنية، فضلا عن تسجيل البيانات الخاصة بكل تلك المنشآت وحفظها تمهيدا لتوظيفها واستخدامها فى اتخاذ القرارات المناسبة.

ضرورة تحقيق التكامل بين مستشفيات الوزارة والجهات التابعة

وأشار إلى أنه جرى التوجيه بضرورة تحقيق التكامل بين مستشفيات الوزارة والجهات التابعة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في المحافظات التي جرى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها.

وأضاف أنه جرى التوجيه باختيار عدد من المستشفيات التابعة للهيئة ليتم معاينتها، وإدخالها في منظومة التحول الرقمي ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، مشددا على ضرورة تقييم كل مرحلة من مراحل العمل حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية.