معرض «ديارنا» يستقبل الجمهور بدءا من اليوم وحتى 9 مارس.. يضم 450 عارضا

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في إفتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، في نسخته الـ 66، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، موضحة أنَّ المعرض سيبدأ في استقبال الجمهور اعتباراً من اليوم وحتى 9 مارس المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 450 عارضاً.

رؤية مصر 2030

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إلى الاهتمام الدائم الذي توليه وزارة السياحة لتشجيع الحرف اليدوية ودعم الصناعات المرتبطة بالإستدامة وذات المردود الإيجابي على المجتمع المحلي، واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولا سيما هدف احياء التراث المصري.

ولفتت إلى أنَّ الحرف والصناعات اليدوية تحظى بإهتمام واسع في معظم دول العالم وأن إهتمام الدولة المصرية بدعم تلك الحرف هو تأكيد الأهمية الإجتماعية والثقافية لها كجزء من التراث المحلي الذي يٌعد مكونا رئيسيا في صناعة السياحة ولأهميتها في جذب السائحين خاصة وأن مصر تمتلك حرفاً وصناعات يدوية متنوعة تعكس التراث الاجتماعي والثقافي لها.

محال السلع والبازرات السياحية

وأضافت أن الكثير من السائحين يحرصون أثناء تواجدهم في مصر على زيارة مناطق الحرف اليدوية ومحال السلع والبازرات السياحية ضمن برامجهم السياحية، لافتة إلى أن إقامة مثل تلك المعارض من شأنه فتح أسواق جديدة لخلق فرص تسويقية للمنتجات والصناعات المحلية ودعم الصناعات المتشابكة مع صناعة السياحة.

وأجرت جولة داخل أجنحة المعرض والتقت العارضين من منتجي الصناعات اليدوية، وأبدت إعجابها بالمنتجات المختلفة كمنتجات الخوص والمفروشات والملابس القطنية، ومنتجات الجلود والزجاج الملون.

يشار إلى أن معرض ديارنا 2024 أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية ودعم المشروعات الصغيرة وذلك في ضوء إهتمام القيادة السياسية بدعم تلك المشروعات والتوجه نحو التنمية المستدامة وإشراك المجتمعات المحلية في العملية الإنتاجية.

بلغت مساحة المعرض هذا العام 3000 متر مربع ويُشارك به أكثر من 450 عارض للمنتجات اليدوية التي تحكي قصص التراث المصري.