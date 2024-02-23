انتخابات نقابة المهندسين 2024 في الشرقية.. 36 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد

تشهد انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الشرقية، حالة من الهدوء وسط إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إذ انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، في مقر النقابة بمدينة الزقازيق، على أنّ تغلق اللجان أبوابها في تمام الساعة 7 مساءً.

وتُجرى انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الشرقية، للتجديد النصفي لاختيار مقاعد مجالس الشعب الهندسية، الكهربائية والمدنية والميكانيكية المعمارية، تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن الحيادية النزاهة والشفافية.

تنافس 36 مرشحا في انتخابات نقابة المهندسين 2024

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالشرقية، 36 مرشحًا فوق السن وتحت السن على 7 مقاعد: «4 مقاعد لشعبة المدني، ومقعدين لشعبة الكهرباء، ومقعد لشعبة الميكانيكا».

موعد غلق لجان انتخابات نقابة المهندسين 2024

ومن المقرر استمرار التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالشرقية، حتى إغلاق اللجان في الساعة السابعة مساءً، ويعقب ذلك فرز الأصوات وإعلان أسماء الفائزين في الانتخابات، وفق أعلنته النقابة في بيان رسمي.