انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الفيوم.. 18 مرشحا على 7 مقاعد

شهدت انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم، زحامًا كثيفًا منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، وبدأ الإقبال يتزايد بعد انتهاء صلاة الجمعة، ومن المتوقع زيادته بنسبة كبيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، للإدلاء بالأصوات في انتخابات التجديد النصفي التي تنطلق اليوم في جميع المحافظات.

ويتنافس على مقاعد انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم «التجديد النصفي»، والتي يبلغ عددها نحو 7 مقاعد، 18 مهندسًا ومهندسة بين قائمة ومرشح حر، إذ انقسم المرشحون إلى قائمتين وهما «شباب المهندسين»، و«معًا للتغيير»، فيما ترشح 5 مهندسين حر دون الانضمام لأي قوائم.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم

وكشفت اللجنة العليا للانتخابات، إنّ 18 مهندسًا يتنافسون على مقاعد انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة الفيوم، بينهم 10 مرشحين «ميكانيكا»، و3 «عمارة»، و3 «مدني»، وأخيرًا 2 «كهرباء».

قائمة شباب المهندسين

وتنافس قائمة «شباب المهندسين» في انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم بقوة، وتتضمن 7 مرشحين وهم نصر كامل يعقوب، وزياد أبو الحارث، وإسلام جيوشي أبو السعود، وتوفيق مختار، ومحمد سعيد، ودينا ناصر الحصري، وفاطمة عبد الفضيل.

قائمة معًا للتغيير

وتضم قائمة «معًا للتغيير» 6 مرشحين ينافسون في انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم، وهم أشرف حسوبة، وممدوح الشاهد، ومايكل ولعان، ومحمد مجدي الجبالي، وهناء منّاع، وسمية سعد جلالة.

5 مرشحين حر

وينافس 5 مرشحين حر في انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم، وهم أحمد مجدي مغيب، وأسامة الشريف، ومحمد فتحي الأعصر، وعمرو عثمان، ومحمود الخولي.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فإنّ آخر موعد للتصويت في نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 سيكون في تمام الساعة 7 مساءً، وعقب ذلك يتم إغلاق الصناديق، وبدء أعمال فرز الأصوات الصحيحة والباطلة، وتجميع الأصوات تمهيدًا لإعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة الفيوم عقب انتهاء عملية التصويت بساعات قليلة.

يشار إلى أنّ اللجنة العليا شددت على منع أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية داخل لجان الاقتراع خلال التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، مطالبةً الناخبين بإبراز كارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري أو رخصة القيادة إذ تعذر وجود بطاقة الرقم القومي، وذلك لإثبات الحضور وبدء التصويت.