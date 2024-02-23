لماذا توقفت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا؟

اعتمدت أوكرانيا بشكل أساسي على المساعدات الأمريكية السخية التي خصصت لها خلال عامين من اندلاع الحرب مع روسيا، إلا أن البيت الأبيض لم يقدم مساعدات عسكرية تذكر منذ 27 ديسمبر الماضي لكييف، وفشل الكونجرس الأمريكي في تبني مشروع قرار يمنح فيه أوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات المالية، ما قد يؤثر على أداء الجيش الأوكراني، وخسارته المزيد من الأراضي أمام القوات الروسية التي حسنت بشكل كبير في الأيام الماضية من وضعها العسكري على مختلف المحاور بحسب ما نشرته مجلة «Responsible statecraft» التابعة لمعهد كوينسي الأمريكي.

وقدمت واشنطن خلال عامي الحرب الروسية الأوكرانية ما يقدر مايقدر بـ113 مليار دولار لكييف ساهمت بشكل كبير في صمودها أمام الجيش الروسي.

لماذا فشل الكونجرس في تمرير مساعدات أخرى لأوكرانيا؟

فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قانون يهدف إلى إرسال مساعدات مالية لأوكرانيا تقدر بنحو 60 مليار دولار.

وفي نفس السياق قال المحلل السياسي، محمد العالم الخبير في الشأن الأمريكي خلال حديثه مع «الوطن» إن فشل الكونجرس في تمرير مساعدات لأوكرانيا، يأتي بسبب معارضة أعضاء الحزب الجمهوري للدعم غير المحدود لكييف حتى ما قبل الانتصار الروسي الضخم، الذي سيطرت فيه على مدينة «أفييديفكا» لاسيما مع معاناة الشعب الأمريكي من أثار التضخم، ورفع أسعار الفائدة.

وتابع «العالم»: إضافة إلى اتهام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري إدارة بايدن، والحزب الديموقراطي، بتأجيج الصراع الحالي بين روسيا، وأوكرانيا.

واشنطن انتهت من أوكرانيا

وأضاف المحلل السياسي، أن واشنطن انتهت من أوكرانيا، حيث استطاع البيت الأبيض تحقيق هدفه المنشود، وهو إنهاك روسيا، ماديا، وعسكريا.

مكاسب روسيا بعد مرور عامين على الحرب في أوكرانيا

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الحرب الأوكرانية استنفذت موسكو بشكل كبير، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة أهمها تأمين حدودها، وأمنها القومي بشكل كبير، إضافة إلى إرسال رسالة إلى العالم مفادها بأن الدولة الروسية متماسكة، وغير قابلة للانهيار كما تروج الولايات المتحدة الأمريكية.