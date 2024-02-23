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«القاهرة الإخبارية»: «نتنياهو» يتهرب من مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب

كتب:

منى صلاح
03:07 م | الجمعة 23 فبراير 2024
دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»

دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ هناك خطة اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية بجانب حدود غزة مع مصر، والتي كانت محل خلاف وسجال بين «نتنياهو» وأعضاء مجلس الحرب.

وأضافت خلال تغطية لقناة «القاهرة الإخبارية» من «القدس المحتلة»، أنَّه وفقا لما قالته مصادر إسرائيلية، فإنَّ الوزراء داخل إسرائيل كانوا يتطلعون دوما إلى مناقشة ما يُسمى إسرائيليا بـ«اليوم التالي لـ غزة بعد الحرب»، ولكن «نتنياهو» كان يتهرب من هذه الاجتماعات لأنه ليس لديه خطة واضحة المعالم للتعامل مع قطاع غزة.

وتابعت: «من المفترض أن توضع الخطة بعد تحقيق إنجازات عسكرية وأهداف الحرب الثلاثة التي أعلنتها دولة الاحتلال، والمتمثلة في القضاء على حركة حماس، وألا تشكل غزة وحركات المقاومة خطر من جديد على إسرائيل، وإعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية».

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