هاني ضاحي يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

أدلى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق، بصوته في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمقامة باستاد القاهرة.

مشاركة جموع المهندسين

أكد عقب التصويت ضرورة مشاركة جموع المهندسين، قائلا: إن العزوف أو الكسل عن المشاركة في الانتخابات يؤدي إلى نتائج غير منطقية، وبالتالي لا بد من مشاركة الجميع لانتخاب من يمثلهم بشكل حقيقي، واختيار أفضل العناصر، وتمنى التوفيق لجميع المرشحين بجميع القوائم بانتخابات التجديد النصفي.

انتخابات التجديد النصفي

ويتنافس بانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، إضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.