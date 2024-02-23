تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024.. بكم عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024، انخفاضا كبيرا في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، مستوى 3390 جنيهًا، مقارنة بـ3430 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

جرام الذهب عيار 24، سجل 3874 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18، سجل 2906 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2266 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27 ألفا و120 جنيهًا.