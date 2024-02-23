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تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024.. بكم عيار 21؟

كتب:

مارينا رؤوف
03:33 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024، انخفاضا كبيرا في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، مستوى 3390 جنيهًا، مقارنة بـ3430 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

جرام الذهب عيار 24، سجل 3874 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18، سجل 2906 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2266 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27 ألفا و120 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.