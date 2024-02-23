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«جولد بيليون» تقدم نصائح ذكية لبيع الذهب في الوقت المناسب

كتب:

مارينا رؤوف
02:32 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الذهب

الذهب

قدمت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث وتقارير الذهب، بعض النصائح الذكية لمالكي الذهب، من أجل تجنب الخسائر وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار.  

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أنه من الأفضل عدم بيع الذهب إلا عند الحاجة إلى سيولة نقدية فقط، وفي هذه الحالة يجرى بيع أوزان مساوية فقط للاحتياجات المادية.

الهدف الأساسي من امتلاك الذهب

وأشارت إلى أن شراء الذهب يجرى من أجل الادخار وليس استثمارا أو مضاربة، لـ حفظ قيمة النقود من عوامل التضخم وارتفاعات الأسعار وتباطؤ الاقتصاد، لذا نصحت المؤسسة بضرورة الأخذ في الاعتبار عدم وجود بدائل استثمارية مناسبة، مقارنة مع الذهب في أوقات تدهور الأوضاع الاقتصادية.

البيع عند تسجيل ارتفاعات 

وأكدت أنه يفضل البيع بعد تسجيل الذهب ارتفاعات متتالية دون توقف مع استشارة الخبراء، للتأكد أن السعر مناسب لعمليات البيع الذي يجب أن يكون على فترات، وعلى أكثر من سعر، ولعدم إهدار أي فرصة جيدة للبيع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.