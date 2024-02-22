«خدمات البترول البحرية» تتولى تنفيذ مشروع «تنمية حقول أكتوبر البحرية»

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع وزارة البترول لتنمية الحقول، حصولها على أمر إسناد لتنفيذ مشروع «تنمية حقول أكتوبر البحرية» التابعة لشركة بترول خليج السويس «جابكو»؛ لزيادة إنتاج الزيت الخام في الحقول، وتم توقيع عقد تنفيذ المشروع خلال فعاليات معرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 19-21 فبراير الجاري.

مشروعات شركة خدمات البترول البحرية

تأتي هذه الخطوة كتعزيز لقدرات الشركة في أعمال الإنشاءات البترولية البحرية، ونجاحها في المشروعات المنفذ أخيرا ومنها، تنمية حقل شمال صفا لشركة جابكو، ومشروع تنمية حقل كاموس البحري لشركة شمال سيناء للبترول، ومشروع تنمية حقل البتريكو لشركة بترول، ومشروع تثبيت الحوض العائم فخر القناة بقناة السويس، ومشروع تنمية حقل شمال جيسوم لشركة بتروجلف مصر، ومشروع تنمية حقل GG للشركة العامة للبترول.

وأعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS تقديم تكنولوجيا متقدمة في أعمال إنزال عدد 2 خط بحري بأقطار 18بوصة لتنفيذ المشروع بنجاح وفقًا لأعلى المعايير الدولية بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة، المتمثلة في «البارج 12» المجهز بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى الوحدات البحرية المساعدة.