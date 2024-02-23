هطول أمطار على أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة أسيوط سقوط أمطار خفيفة، اليوم، على بعض المناطق، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة، وسط تكون الغيوم الجزئية، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على محافظات الصعيد اليوم.

استعدادات لمواجهة الأمطار

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك انعقاد دائم لغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالتزامن مع سقوط أمطار على المحافظة، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ ورفع آثار الأمطار من الشوارع.

نصائح لمواجهة الطقس السيئ

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين باتخاذ التدابير التالية للحفاظ على حياتهم:

- توخي الحذر على الطرق السريعة أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

- اتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية.

- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

-عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة.

- عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

كما خصصت محافظة أسيوط أرقام لاستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال الأرقام التالية:

- رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) (2135474/ 088).

- إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.