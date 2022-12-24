9 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس السبت.. بينها أسيوط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، عن المناطق التي ستكون أكثر برودة، وهي 9 مدن، بينها سانت كاترين، ونخل، إضافة إلى 12 مدينة تعتبر الأكثر دفئا.

المدن الأكثر برودة

ووفقاً لما جاء في بيان هيئة الأرصاد هي سانت كاترين 4 درجات مئوية، نخل 7 درجات، المنيا وأسيوط وسيوة 10 درجات، سوهاج 11 درجة، الطور والإسماعيلية 12 درجة مئوية.

المدن الأكثر دفئا السبت 12

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة، تكون المدن الأكثر دفئًا غداً السبت هي: حلايب 24 درجة وشلاتين وأبو رماد 25 درجة وشرم الشيخ ومرسى علم، والوادي الجديد وأسوان رأس حدربة 23 درجة، والغردقة وقنا والأقصر وأبو سمبل 22 درجة مئوية.

24 مدينة معتدلة في طقس السبت

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى تكون 24 مدينة معتدلة الطقس السبت منها: القاهرة والإسكندرية والقاهرة الجديدة والعملين الجديدة والإسكندرية 6 أكتوبر بنها دمنهور كفر الشيخ، والمنصورة والسويس وطنطا ووادي النطرون، والسلوم ومطروح والعريش ورفح.