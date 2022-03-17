طقس أسيوط اليوم.. دافئ نهارا والعظمى تسجل 23 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، بمحافظة أسيوط، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ويميل الطقس إلى البرودة ليلا، مع نشاط زائد للرياح في معظم الأنحاء.

حالة الطقس في أسيوط

وتسجل درجة الحرارة الكبرى في أسيوط 23 درجة مئوية والصغرى 6 درجات مئوية، فيما تبلغ درجة الرطوبة 48 درجة، مع وعدم جود مؤشرات لسقوط الأمطار ونشاط زائد للرياح بسرعة 10 كم في الساعة.

طقس دافئ نهارا وهبوب رياح

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود احتمال لهبوب الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تسجل العظمى في القاهرة 21 درجة مئوية، كما توقعت أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارا، شديد البرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية «مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح».

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا ومحمل بالأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا.

تحذير لقائدي المركبات

كما وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها لقائدي السيارات والمركبات الثقيلة من تجاوز وزيادة السرعة المقررة على الطرق السريعة، تجنبا لوقوع أي حوادث على الطرق، وطالبت المواطنين بعدم تخفيف الملابس تحسبا لتغيرات الطقس المناخية حتى يسود اعتدال في حالة الطقس.