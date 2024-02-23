«بالستينو» فريق المهاجرين الفلسطينيين يستهل مشواره بدوري تشيلي بلقاء كوبريلوا

يلتقي فريق المهاجرين الفلسطينيين «ديبورتيفو بالستينو»، بنظيره كوبريلوا، على ملعب «كيستيرنا» في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

لقاء الأسبوع الأول من بطولة الدوري التشيلي

ولم يخض «ديبورتيفو بالستينو»، الذي تأسس في عام 1920 على يد مهاجرين فلسطينيين، لقاء الأسبوع الأول من بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي مع إيفرتون على ملعب «ساوساليتو»، نظرا لمباراته أمام بورتوجيزا الفنزويلي في ذهاب الدور الثاني من الأدوار التمهيدية لبطولة كوبا ليبرتادوريس التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بريجيدو إيريارت بالعاصمة كاراكاس بنتيجة 2-1، فجر الأربعاء الماضي.

بطولة كوبا ليبرتادوريس

ويستضيف بالستينو، بورتوجيزا الفنزويلي، الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في مباراة إياب الدور الثاني من الأدوار التمهيدية لبطولة كوبا ليبرتادوريس على ملعب «أل تنينتي»، بتشيلي.

وفي المقابل، تعادل كوبريلوا، إيجابيا مع هواتشيباتو بنتيجة 1-1 في الأسبوع الأول من البطولة على ملعب «زوروس ديل ديسيرتو» يوم الاثنين الماضي.